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В России обвинили ВСУ в ударе по семье командующего украинской армией

СПЧ РФ: авиация Украины разбомбила дом матери командующего ВВС Кривоножко
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В российском совете по правам человека заявили, что украинская авиация нанесла удар по дому матери командующего Военно-воздушными силами Украины Анатолия Кривоножко в Белгородской области. Такие сведения разместила в своем Telegram-канале член СПЧ Марина Ахмедова.

«Мать Анатолия Кривоножко – Прасковья Ефимовна. Она живет в другом селе — Первое Цепляево того же Шебекинского района. Неизвестно, жива ли она, ей 87, и, по крайней мере, в прошлом году ее дом был поврежден атакой ВСУ – старший сынок снаряд прислал», — рассказала Ахмедова.

По словам Ахмедовой, сейчас Кривоножко не общается с матерью, «отрекшись» от нее, а прежде интересовался у брата о ее благополучии весьма скудно.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Кривоножко некогда пас коров в белгородском хуторе.

По его словам, матери Кривоножко не стало в декабре 2024 года в возрасте 87 лет. За ней ухаживал младший брат генерала, которому сейчас около 52 лет. Сладков уточнил, что брат живет в России и не общается с главой ВС ВСУ.

Ранее Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука после потери первого из переданных Киеву истребителей F-16.

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