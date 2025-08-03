Грузовик с гумпомощью из Пермского края подвергся атаке БПЛА

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал грузовой автомобиль в районе поселка Шамино в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате удара пострадали двое мужчин. У них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Раненых доставили в больницу и оказали им медицинскую помощь, при этом от предложенной госпитализации они отказались.

«Транспортное средство полностью сгорело», — подчеркнул глава российского субъекта.

Как пишет Ura.ru, дрон атаковал грузовик с гуманитарной помощью из Пермского края. Предметы первой необходимости предназначались для жителей Курской и Белгородской областей.

Журналисты выяснили, что сбором и отправкой гуманитарной помощи занимался благотворительный фонд «Единый центр поддержки». В организации рассказали, что транспортное средство подверглось удару после разгрузки части груза в поселке Шамино.

Сначала кабину грузовика атаковал один БПЛА, при этом водителям удалось покинуть салон и укрыться в лесополосе. Машина загорелась, и ее пытались потушить жители Шамино и сами водители. Однако в этот момент еще три беспилотника ударили по грузовику, и он с оставшимися внутри предметами первой необходимости полностью сгорел.

Ранее в Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина.