Названа точка запуска дронов ВСУ, атаковавших Волгоград

Беспилотные летательные аппараты, которые в ночь на 4 августа направлялись в сторону Волгограда, вероятно, были запущены с корабля в Каспийском море. Таким мнением поделился в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, существует вероятность, что дроны могли вылететь со стороны юго-востока или востока, в том числе с борта небольшого судна, находящегося в акватории Каспийского моря.

Попов также добавил, что беспилотники могли пройти через Каспий и затем по реке Волге достичь Волгограда. Генерал предположил, что запуск БПЛА мог произойти как из южных регионов России, так и из Казахстана. При этом он исключил возможность их запуска с территории Украины. По его словам, это маловероятно, так как российские системы противовоздушной обороны быстро бы их обнаружили и нейтрализовали.

По информации Министерства обороны России, в ночь на 4 августа российские средства ПВО сбили 61 беспилотник над различными регионами страны, шесть из которых были уничтожены в Волгоградской области.

До этого четыре пригородных поезда были отменены в результате падения обломков беспилотников на станции Арчеда во Фролово Волгоградской области.

Ранее в аэропорте Волгограда ограничили полеты.