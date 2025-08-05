Сальдо: инструкторы из Британии, ФРГ и Франции готовили ВСУ к десанту в Очакове

Инструкторы из Великобритании, ФРГ и Франции в Очакове готовили Вооруженные силы Украины (ВСУ) к высадке на Тендровскую косу. Об этом рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Там был стандартный набор инструкторов-европейцев: немцы, французы, англичане. Поляков в меньшей степени», — заявил чиновник.

При этом Сальдо отметил, что вся техника, на которой ВСУ передвигаются по воде, обычно производится на Западе.

До этого РИА Новости сообщало, что британские наемники попытались высадиться на Тендровскую косу.

30 июля сообщалось, что солдаты ВС РФ из 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии в составе группировки «Днепр» пресекли попытку украинской стороны перебраться на левый берег Днепра через поврежденный железнодорожный мост в Херсонской области. Источник в силовых структурах добавил, что в настоящее время объект полностью находится под контролем армии России.

Ранее российские войска поразили порт, из которого ВСУ отправляли десант на Тендровскую косу.