Силы ПВО за два часа поразили 13 дронов над двумя российскими регионами

МО: средства ПВО за два часа сбили 13 БПЛА над Брянской и Калужской областями

Министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями Брянской и Калужской областей в период с 22:00 мск до полуночи. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

12 беспилотников сбили над территорией Брянской области и 1 — над территорией Калужской области.

В ночь на 5 августа над территорией Смоленской области был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) благодаря эффективной работе комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны России. По предварительным данным, никаких разрушений или пострадавших в результате происшествия нет. К месту падения дрона немедленно были направлены все необходимые экстренные и оперативные службы.

Ранее дрон атаковал парковку возле больницы в Белгородской области.