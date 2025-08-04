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Глава Белгородской области сообщил об атаках ВСУ на населенные пункты

Гладков: ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам в Белгородской области
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Пять населенных пунктов в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по парковке социального объекта в городе Грайвороне. Из-за этого здесь загорелся легковой автомобиль, еще семь машин получили повреждения.

«В двух частных домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. Возле еще одного частного дома осколками посечен легковой автомобиль», — говорится в заявлении.

Кроме того, целями для ударов стали села Долгое и Двулучное в Валуйском округе. После атаки в населенных пунктах зафиксировали повреждения на территории трех частных домовладений. Урон получили и два транспортных средства, одно из них полностью сгорело.

В городе Шебекино украинский дрон врезался в крышу частного дома и детонировал. Также атаке подвергся частный дом в селе Нечаевка в Белгородском районе. В здании оказались повреждены остекление, фасад и кровля.

По словам Гладкова, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали грузовик с гуманитарной помощью в Белгородской области.

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