Штурмовик выжил под натиском дронов ВСУ благодаря хитрости

RT: боец с позывным «Техник» выжил после нескольких сбросов с дронов ВСУ на дом

Штурмовик 70-го полка 42-й гвардейской дивизии с позывным «Техник» выжил после нескольких сбросов с украинских дронов на дом в селе Малая Токмачка в Запорожской области. Об этом сообщило RT.

Как рассказали сослуживцы «Техника», после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) от дома осталась только половина стены. Выжить бойцу российской армии удалось благодаря одной хитрости.

«Когда «Техник» зашел в дом, он сразу выбирает себе угол и в нем окапывается. Нужно было сделать себе нору. Он сгреб весь мусор к себе, и там спрятался», — рассказал сослуживец бойца с позывным «Панама».

По его словам, противник, когда увидел, что осталось от места, по которому был совершен удар, подумал, что российский военный не смог выжить, однако ошибся. После атаки дронов ВСУ «Техник» встал, отряхнулся и перебежал в другой дом, рассказал «Панама».

«Там, правда, оказался противник. По нему снова начали вести обстрел. Он побежал дальше, забежал в следующий дом, где были двое российских бойцов. Его приняли свои, нормально, закрепили у себя, живой», — заключил «Панама».

До этого стало известно, что российский военнослужащий чудом выжил после попадания ударного FPV-дрона ВСУ.

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