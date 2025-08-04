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ВС РФ нанесли удары «Кинжалами» по украинским аэродромам

Минобороны: ВС РФ атаковали украинские аэродромы при помощи ракет «Кинжал»
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российские военные нанесли массированный удар по военным аэродромам украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что для атаки подразделения ВС РФ использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и дроны большой дальности. По данным оборонного ведомства, все цели были поражены.

Накануне армия России также поразила инфраструктуру одного из военных аэродромов ВСУ. Кроме того, ударам подверглись позиции иностранных наемников. По информации Минобороны, удары были нанесены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по скоплению иностранных военных в Николаеве. По его словам, среди пострадавших были граждане европейских стран.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил об агонии ВСУ на одном из участков фронта.

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