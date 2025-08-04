Российские военные поразили подземный цех ВСУ в Харьковской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ уничтожили цех и готовые дроны ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы РФ уничтожили подземный цех и готовые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинских войск в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, прилет был зафиксирован в городе Лозовая.

«Ударом полностью уничтожен подземный цех и большая часть готовых БПЛА. Уничтожено очень дорогое германское оборудование», — рассказал Лебедев.

Он добавил, что в ходе атаки российские военные ликвидировали иностранных инженеров и около 10 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сказал координатор подполья, ударам подвергся Лозовской авторемонтный завод. Лебедев уточнил, что на предприятии собирали дроны для украинских войск.

4 августа журналисты РИА Новости сообщили, что бойцы группировки российских войск «Юг» с помощью беспилотника уничтожили боевую машину пехоты ВСУ в районе населенного пункта Выемка в Донецкой народной республике (ДНР). БПЛА сбросил боеприпас в люк украинской машины, вызвав детонацию боекомплекта. В результате техника оказалась выведена из строя.

Ранее военные ВС РФ ликвидировали украинский заградительный отряд в Днепропетровской области.