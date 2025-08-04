Эксперт: даже Киев признал успешной новую тактику России в зоне СВО

Россия в зоне проведения военной спецоперации применяет новую тактику, которую признали успешной даже киевские власти. Она основана на штурме укрепрайонов изнутри, а также уничтожении тылов врага с помощью дронов. Такой подход позволил российской армии с начала этого года освободить уже 200 населенных пунктов, заявил в беседе с газетой «Взгляд» военный эксперт Юрий Кнутов.

Эксперт назвал успехи российских военных впечатляющими, подчеркнув, что достигают они их не в рамках генерального наступления и без привлечения колоссальных ресурсов.

«Этот успех объясняется тем, что российские силы постоянно совершенствуют тактику ведения боя», – пояснил Юрий Кнутов. — Мы практически полностью отказались от лобовых штурмов. Фронт СВО движется в целом с востока на запад, а теперь наши войска обходят населенные пункты с севера и юга».

По словам специалиста, обходя район боевых действий, военные проводят тактическое и огневое окружение, а после этого приступают к «изматыванию» противника – только после этого начинается штурм. Также российские бойцы используют так называемое «просачивание» — это прием, суть которого заключается в забрасывании в район боевых действий небольших диверсионно-разведывательных групп, за счет чего удается аккумулировать силы внутри. Военные некоторое время себя не выдают, а затем, когда собирается необходимое число бойцов, начинают штурм одновременно снаружи и изнутри, пояснил эксперт.

Еще одним большим преимуществом российской армии Кнутов назвал слаженность различных соединений, включая артиллерию, дроны, ПВО, оперативно-тактические расчеты, ВКС, танковые подразделения и так далее. Каждое из этих направлений имеет критически важное значение для выполнения задач, подчеркнул он.

Что касается украинской армии, то она, по словам эксперта, столкнулась с острой нехваткой снарядов и бронетехники. С учетом того, что лучших бойцов направили в Сумскую область, не хватает ВСУ и личного состава, благодаря чему Покровск на сегодняшний день окружен с трех сторон, подчеркнул специалист.

Говоря о ближайшей перспективе, Кнутов отметил, что в сезон дождей темпы наступления могут снизиться, но ВСУ это не поможет. По его словам, ВС РФ попытаются выбить противника из Покровско-Краматорской агломерации, усилить действия в Константиновке и Дружковке.

«Кроме того, прогнозирую серьезнейшие бои за мощный Славянско-Краматорский укрепрайон», – заключил эксперт.

До этого военкор Юрий Котенок сообщил, что оборона ВСУ под Красноармейском (украинское название — Покровск) оказалась на грани катастрофы. По его данным, над подразделения ВС РФ продолжают активное наступление западнее Часова Яра и «продавили» противника в Николаевке в направлении улицы Чкалова, а также в районе железной дороги, которая идет в Краматорск. Кроме того, российские бойцы продвигаются с востока (Часов Яр — Дружковка) и юго-запада (Владимировка — Дружковка).

Ранее командование ВСУ обвинили в отправке солдат «на убой» ради медалей.