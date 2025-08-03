Киев пытается компенсировать нехватку военных в рядках Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи иностранных наемников. Об этом пишет издание The Sunday Times.

В публикации говорится, что уклонение от призыва на Украине стало обычным делом. Согласно статистике ЕС, сотни мужчин призывного возраста уехали в Европу, чтобы избежать перспективы воевать бесконечно любой ценой. В связи с этим ВСУ испытывают острую нехватку людей. Киевские власти пытаются хоть как-то спасти положение, привлекая к службе в украинской армии иностранных бойцов, утверждается в статье.

До этого была раскрыта причина интереса мексиканских наемников к службе в Вооруженных силах Украины. Как стало известно изданию Intelligence Online, некоторые мексиканцы отправляются в зону боевых действий на Украине, чтобы получить знания по управлению беспилотниками, а затем продать их криминальным группировкам, в частности наркокартелями. Уточняется, что обладателями этих знаний становятся те, кто больше заплатит наемникам.

Ранее сообщалось, что в Колумбии готовят закон, запрещающий гражданам вступать в ряды ВСУ.