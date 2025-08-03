Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ и позициям наемников

Российские вооруженные силы за прошедшие сутки нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома Вооруженных сил Украины, а также по позициям иностранных наемников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, удары были нанесены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Под огонь попали позиции зенитных ракетных комплексов, места хранения и подготовки к запуску дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Всего поражены цели в 139 районах.

Российские бойцы до этого сбили в воздухе гексакоптер ВСУ «Вампир» при помощи FPV-дрона с закрепленным на нем АКС-74У. Устройство представляет собой 10-дюймовый FPV-дрон с креплением для укороченного варианта АК-74. Чаще всего подобные дроны используют для поражения украинских гексакоптеров типа «Баба-Яга» с подвешенными к ним боеприпасами.

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