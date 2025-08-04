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В Минобороны доложили об успехах операторов FPV-дронов в Запорожской области

МО: расчеты БПЛА за сутки уничтожили до 10 блиндажей ВСУ в Запорожской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» за сутки обнаружили и уничтожили до десяти укрепленных блиндажей с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

«Работали в активном режиме, работали по блиндажам противника», — рассказал старший оператор FPV-расчета с позывным «Рейз».

По его словам, координаты с местоположением живой силы противника в укрытии скидывала разведка. А операторы БПЛА били по ним в активном темпе.

По данным министерства обороны, в ходе этой операции кроме блиндажей удалось поразить другие важные цели противника: вражескую технику, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), усилители сигналов и прочие объекты инфраструктуры ВСУ.

В ведомстве отметили, что FPV-дроны позволяют оперативно и точно наносить удары по украинским объектам, что значительно снижает боевой потенциал противника и способствует продвижению российских штурмовых групп.

До этого бывший главнокомандующий ВСУ, а теперь посол Украины в Лондоне Валерий Залужный признал, что украинская армия находится в тупике из-за того, что не смогла быстро внедрить новые технологии в свои вооруженные силы, как это сделала Россия.

По словам Залужного, в ВС РФ «придумали» FPV-дроны на оптоволокне для того, чтобы успешнее противостоять средствам РЭБ украинской армии. Также бывший главком ВСУ указал на то, что Россия подняла свои беспилотники на высоту более двух километров, в то время как Украина не преуспела в этом.

Ранее Путин заявил о значительном прогрессе России в сфере БПЛА за последние годы.

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