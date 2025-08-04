В курском приграничье мужчина получил ранения из-за подрыва на взрывном устройстве

Хинштейн: мужчина был ранен при подрыве на взрывном устройстве в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что в приграничном районе был ранен мужчина в результате подрыва на взрывном устройстве.

По его словам, пострадал 57-летний житель села Коровяковка Глушковского района.

«У 57-летнего мужчины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног, грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», — поделился Хинштейн.

Пострадавшего госпитализировали в Курскую областную больницу, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два россиянина пострадали в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины на автомобили.

По его словам, в районе села Нечаевка Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате ранения получил мужчина. У него диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки и руки, а также баротравма. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию суда в Белгороде.