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Жителей двух регионов России предупредили об опасности атаки БПЛА

В Ростовской и Воронежской областях введен режим опасности атаки дронов
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РИА Новости

В Ростовской и Воронежской областей введен режим опасности атаки беспилотников. В первом регионе об этом сообщает МЧС через приложение, а во втором — губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей области сохранять спокойствие, не выходить на улицу и держаться подальше от окон. По его словам, силы ПВО (противовоздушной обороны) приведены в боевую готовность.

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам», — говорится в сообщении МЧС для жителей региона.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

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Атаки БПЛА на Россию
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