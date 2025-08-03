Вблизи Севастополя уничтожили воздушные цели

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами радиоэлектронной борьбы беспилотный летательный аппарат. Близлежащая территория была оцеплена, на месте работают спецслужбы.

Развожаев добавил, что в результате произошедшего городские объекты инфраструктуры не пострадали.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе жителя России, подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений о системе противовоздушной обороны в городе.

По данным следствия, 47-летний мужчина установил контакт с представителем сил специальных операций Вооруженных сил Украины через Telegram-канал, использовавшийся украинской разведкой для сбора данных.

В ФСБ отметили, что задержанный уже дал признательные показания. На него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), он арестован.

Ранее севастопольцев предупредили об учениях Черноморского флота.