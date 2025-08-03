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Французский генерал заявил об угрозе для Европы, якобы исходящей от РФ

Генерал Буркхард: в течение пяти лет РФ может стать реальной угрозой для Европы
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Евгений Биятов/РИА Новости

Уходящий в отставку 1 сентября французский генерал Тьерри Буркхард вновь заявил о «российской угрозе». Своим мнением он поделился в интервью изданию The Economist.

«Боевой опыт России, ее огромная численность и выносливость делают ее опасной: в конфликте российский народ все равно продержится дольше», — цитирует издание генерала.

Буркхард считает, что Россия обладает достаточным потенциалом для быстрого перевооружения, чтобы в течение пяти лет представлять собой «реальную угрозу» для европейских государств.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз не должен формировать свою политику, исходя из предположений о потенциальной угрозе со стороны Российской Федерации, поскольку, по его мнению, такой угрозы в действительности не существует. Орбан подчеркнул нереалистичность идеи возможной оккупации Европы со стороны России и заявил, что политические решения не должны основываться на подобных предположениях, поскольку это может приводить к принятию ошибочных мер.

Ранее Франция допустила крупный военный конфликт в Европе к 2030 году.

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