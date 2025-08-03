Вооруженным силам Украины (ВСУ) все сложнее противостоять давлению российских бойцов и беспилотников. Об этом заявил американский военный аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов) в соцсети Х.

По его словам, украинская оборона сейчас опирается на разреженную сеть слабых опорных пунктов. Линии боевого соприкосновения удерживаются трехсоставными расчетами с большими промежутками между ними, что облегчает продвижение российских войск, отметил эксперт.

Также аналитик рассказал, что украинская пехота истощена и лишена маневра. Из-за постоянных атак дронов и артобстрелов смена подразделений стала практически невозможной. Кофман упомянул случаи, когда бойцы ВСУ оставались на позициях более трех месяцев, а путь к передовой занимал несколько дней пешком.

Одной из ключевых ошибок Кофман назвал приказ украинского командования удерживать любые территории без учета оперативной целесообразности. По его мнению, командование жертвует ресурсами, пытаясь сохранить неудобные позиции, вместо того, что организовать отход военных.

Также эксперт отметил, что российская армия адаптируется быстрее и усиливает доминирование в критических сферах. Особую угрозу, по его словам, представляют подразделения «Рубикон», которые координируют атаки дронов по всей линии фронта, а также сбивают украинские беспилотники и блокируют логистику противника.

По данным испанской газеты Pais, бойцы Вооруженных сил Украины еще в марте признали, что проиграли в конфликте с Россией. К такому выводу пришли десятки военнослужащих украинской армии в ходе опроса.

Ранее в США назвали поражения Украины на поле боя «проблеском ужасающей новой эры».