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В США назвали поражения Украины на поле боя «проблеском ужасающей новой эры»

NYT: США планировали военный ответ на ядерную угрозу Украине в 2022 году

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Власти США считали поражения Украины на поле боя «проблеском ужасающей новой эры» и рассматривали возможность ответа на возможную ядерную угрозу Украине в 2022 году. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена.

Поводом для опасений из-за возможности использования российской стороной ядерного оружия в зоне СВО американские власти назвали перехваты разговоров представителей военного командования РФ о логистических аспектах детонации ядерного оружия на Украине.

При этом в администрации Байдена было выражено мнение, что вероятность использования Россией ядерного оружия на Украине в случае успешного наступления ВСУ и возвращения Крыма Украиной возросла бы на 50%.

«Хотя кризис прошел, и Россия теперь, похоже, одержала верх на поле боя, поскольку у Украины заканчиваются боеприпасы, почти все чиновники описывают эти недели как проблеск ужасающей новой эры, в которой ядерное оружие снова оказалось орудием в конкуренции сверхдержав», — говорится в материале.

9 марта телеканал CNN сообщил о подготовке США к потенциальному ядерному удару России по Украине в 2022 году.

Сообщается, что решение о начале такой подготовки было принято на основании анализа, изучения обстановки вокруг Украины в целом и новых чрезвычайно важных разведданных.

США должны были составить планы, чтобы отреагировать лучшим образом, если появятся признаки подготовки к атаке и сам удар. Так с конца лета и до осени 2022 года Совет нацбезопасности США провел ряд заседаний для разработки таких планов.

Ранее президент США Джо Байден начал обращение к нации с заявлений по Украине.

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