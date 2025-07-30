На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах страны НАТО закупить тысячи единиц военной техники

Reuters: Берлин готовит несколько многомиллиардных заказов на военную технику
true
true
true
close
Mindaugas Kulbis/AP

Германия собирается более чем в четыре раза увеличить военный бюджет и в настоящее время готовит несколько многомиллиардных заказов на военную технику. Об этом пишет Reuters.

По информации журналистов, Берлин хочет приобрести 20 истребителей Eurofighter и около 3,5 тыс. боевых машин пехоты Patria. Также министерство обороны ФРГ планирует купить до 3 тыс. бронетранспортеров Boxer и дополнительные системы противовоздушной обороны. Речь идет о комплексах IRIS-T и SkyRanger.

В статье отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц уже заручился поддержкой депутатов в вопросе значительного роста расходов на оборону. Ожидается, что в 2026 году они достигнут €83 млрд.

30 июня бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер поприветствовал договоренности стран — членов НАТО о повышении целевых расходов на оборону. Как он сказал, на сегодняшний день уход США из Европы имел бы «катастрофические последствия» для государств региона.

Специалист пояснил, что состоявшийся в конце июня саммит НАТО продемонстрировал, насколько сильно Европейский союз (ЕС) зависит от США. Региональное содружество оказалось бы «совершенно беззащитным и беспомощным», если бы Вашингтон прекратил оказывать ему помощь. В том числе из-за того, что у ЕС нет собственной спутниковой разведки и не развита система противовоздушной обороны.

Ранее немецкий министр заявил, что РФ якобы угрожает «миру и свободе» в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами