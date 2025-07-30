Стало известно о планах страны НАТО закупить тысячи единиц военной техники

Германия собирается более чем в четыре раза увеличить военный бюджет и в настоящее время готовит несколько многомиллиардных заказов на военную технику. Об этом пишет Reuters.

По информации журналистов, Берлин хочет приобрести 20 истребителей Eurofighter и около 3,5 тыс. боевых машин пехоты Patria. Также министерство обороны ФРГ планирует купить до 3 тыс. бронетранспортеров Boxer и дополнительные системы противовоздушной обороны. Речь идет о комплексах IRIS-T и SkyRanger.

В статье отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц уже заручился поддержкой депутатов в вопросе значительного роста расходов на оборону. Ожидается, что в 2026 году они достигнут €83 млрд.

30 июня бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер поприветствовал договоренности стран — членов НАТО о повышении целевых расходов на оборону. Как он сказал, на сегодняшний день уход США из Европы имел бы «катастрофические последствия» для государств региона.

Специалист пояснил, что состоявшийся в конце июня саммит НАТО продемонстрировал, насколько сильно Европейский союз (ЕС) зависит от США. Региональное содружество оказалось бы «совершенно беззащитным и беспомощным», если бы Вашингтон прекратил оказывать ему помощь. В том числе из-за того, что у ЕС нет собственной спутниковой разведки и не развита система противовоздушной обороны.

Ранее немецкий министр заявил, что РФ якобы угрожает «миру и свободе» в Германии.