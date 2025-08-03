В Польше спустя два дня поисков найден американский солдат

Полиция польского города Слупца два дня искала 26-летнего американского солдата, пропавшего без вести после ухода из воинской части. Об этом сообщил портал NaTemat.

По данным издания, военный покинул воинскую часть в Повидзе на западе Польши около 19:00 по местному времени (20:00 мск). После этого он перестал выходить на связь с начальством. Полиция распространила срочное сообщение с описанием солдата: это афроамериканец, худощавого телосложения, ростом около 175 см и карими глазами. Из особых примет — серьги в ушах. В день исчезновения на солдате была белая футболка, темные брюки, белые кроссовки и темный рюкзак. Всех, кто обладает какой-либо информацией о военном, призвали обратиться к правоохранителям.

Вечером 2 августа стало известно, что солдат найден живым. Причины его исчезновения и информация о том, где он находился эти два дня, не разглашаются.

Уточняется, что в Польше на данный момент находятся около 10 тысяч американских солдат на разных базах.

До этого на Украине осудили военного, который самовольно покинул воинскую часть и угнал бронетранспортер. По данным украинского Госбюро расследований, солдат был водителем спецтехники. Он выехал на БТР якобы за топливом, взял с собой автомат и отправился домой в Полтавскую область. За содеянное его приговорили к семи годам колонии.

Ранее на Украине уклонисты пытались сбежать в Румынию в грузовике со скотом.