Суд приговорил экс-генерала Росгвардии к 9,5 годам строгого режима

Реутовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадима Драгомирецкого к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима с лишением звания генерал-майора. Его признали виновным в получении крупной взятки, пишет газета «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2022 году мужчина организовал преступную группу с участием еще троих человек. В нее вошли его подчиненный из управления приемки подполковник Эльдар Гаджиев, командир в/ч 6898 (база хранения материальных ресурсов) полковник Мамука Кочиев и знакомый последнего 65-летний пенсионер Арон Авнилов.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в том же году на электронной площадке были опубликованы несколько государственных заказов на проведение строительно-монтажных работ на территории одной из частей. В результате победу в конкурсе одержало общество с ограниченной ответственностью «ДМН-Групп», подписавшее ряд контрактов на общую сумму 280 млн рублей.

В материале отмечается, что преступная группа Драгомирецкого потребовала от фирмы выплатить им «откат» в размере от восьми до 10% от суммы каждого из соглашений. Директор компании согласилась и через Авнилова передала 9 млн рублей. Но впоследствии женщина обратилась в Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ.

Пенсионер, ставший посредником, согласился принять участие в оперативном эксперименте. После этого он потребовал от «ДМН-Групп» очередной «откат» в размере 10 млн рублей, который директор фирмы передала Авнилову в марте 2023 года.

Тогда в отношении участников преступной группы было начато расследование. В итоге Драгомирецкий получил девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима, Кочиев — шесть лет, Гаджиев — девять лет и Авнилов — три года. Кроме того, их всех обязали выплатить штраф в размере 19 млн рублей.

При этом журналисты выяснили, что в ходе разбирательства экс-заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу признал вину лишь частично. Он заявил, что действительно получил 2,25 млн рублей в качестве «подарка». Но, по словам Драгомирецкого, он не знал об источнике их происхождения.

Адвокат мужчины Олег Цуканов, в свою очередь, назвал приговор «ошибочным». Он сообщил о намерении своего клиента обжаловать решение суда. В то же время юрист рассказал, что еще до вынесения приговора Драгомирецкий и Гаджиев подали ходатайства об участи в специальной военной операции (СВО) и рассчитывают на положительное решение по вопросу их отправки на Украину.

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