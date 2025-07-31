ФССП подсчитала количество изъятых у коррупционеров в РФ объектов имущества

ФССП: за полгода у коррупционеров в РФ изъяли 645,9 млн объектов имущества

Более 645 млн объектов имущества конфисковали у коррупционеров в РФ за первые шесть месяцев 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«В доход государства передано 645,9 млн объектов имущества, изъятых у коррупционеров, в том числе свыше 644 млн акций, а также доли в уставных капиталах более чем 40 компаний, принадлежащих должникам», — говорится в заявлении.

Также из него следует, что под контроль РФ в рамках исполнения судебных решений были возвращены 100% долей нефтесервисного холдинга ООО «Производственная Компания «Борец». До этого они принадлежали зарубежным фирмам.

25 июля Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова на один месяц и 30 дней. Экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, и теперь ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Максим Егоров занимал пост губернатора Тамбовской области в период с сентября 2022 года по ноябрь 2024 года.

Ранее двух бывших заместителей губернатора Брянской области осудили по делу о получении взятки.