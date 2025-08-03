«Чаша терпения переполнилась»: в Госдуме оценили протесты против мобилизации в Виннице

Протестов жителей Украины против мобилизации станет еще больше после бунта в Виннице, так как «чаша терпения людей переполнилась», заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, власть украинского президента Владимира Зеленского падет под напором протестующих.

«Это первый такой масштабный протест по поводу бесчеловечной украинской мобилизации. О том, как она идет, знали, конечно, все, называя военкомов «людоловами», а сам процесс «бусификацией», но выходить на улицы элементарно боялись. Украина сейчас — классическое тоталитарное государство, где в тюрьму можно угодить за неосторожное слово. Призыв тоже превратился в способ расправы, причем, наиболее кровавый, ведь попадание в ВСУ означает почти всегда неминуемую гибель. Видимо, чаша терпения украинцев переполнилась, потому что на защиту призывников встала едва ли не вся Винница. Уверен, что таких протестов будет все больше и больше, и людоедский режим Зеленского падет под напором его собственных подданных, униженных и оскорбленных», — сказал он.

Как ранее писала «Страна.ua», протесты в Виннице начались 1 августа. Сотрудники ТЦК (аналог военкомата. — «Газета.Ru») привезли на местный стадион «Локомотив» около 100 мобилизованных мужчин. Вскоре туда попытались прорваться женщины с намерением их отбить, в какой-то момент им удалось сломать ворота и попасть внутрь. После этого к стадиону вызвали 11 нарядов полиции — силовики хватали женщин и сажали их в служебные машины.

Позднее Винницкий ТЦК признал факт попытки группы гражданских проникнуть на местный стадион, куда свезли около сотни военнообязанных. В организации отметили, что мужчин привезли туда для медосмотра и других процедур, однако вечером «вблизи этого пункта собралась группа гражданских лиц, которая вела себя агрессивно».

После этого в отношении протестующих возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что женщин-медиков на Украине будут объявлять в розыск за неявку в военкомат.