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В РФ заявили о пропаже без вести роты десантников ВСУ

ТАСС: рота десантников ВСУ пропала без вести у Юнаковки в Сумской области
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Stringer/Reuters

Вторая рота 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ практически полностью исчезла без вести в районе Юнаковки Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Сумской области командование 95 ОДШБр обнулило очередную роту своих десантников. По сообщениям родственников украинских военных, 2-я рота 1-го батальона 95-й ОДШБр почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки», — подчеркнул источник.

На данный момент от командования нет ясной информации о пропавших, но в официальном аккаунте батальона размещен пост с призывом присоединиться к штурмовым отрядам.

Юнаковка представляет собой важный логистический узел для ВСУ в Сумской области. Освобождение этой территории может значительно усложнить противнику обеспечение всех подразделений на границе с Суджанским районом Курской области.

В июле семьи военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, исчезнувших без вести во время боев на Сумском направлении, выложили в сеть личные данные офицеров, призывая народ к мести. В российских правоохранительных органах отметили, что вдовы и матери мобилизованных украинских граждан считают командование 225-го полка настоящими врагами украинцев.

Ранее в Киеве собрались на митинг семьи пропавших без вести бойцов ВСУ.

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