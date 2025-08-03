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Российские артиллеристы и «Ланцет» поразили гаубицу и военных ВСУ

ВС РФ уничтожили гаубицу М198 и расчет ВСУ при эвакуации под Днепропетровском
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Минобороны России

Российские военные из группировки «Восток» уничтожили американскую буксируемую гаубицу М198, находившуюся на вооружении ВСУ, а также расчет орудия при попытке эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора БПЛА с позывным «Скай».

По его словам, во время разведки в районе населенного пункта Терновое (Новопетровское) в Днепропетровской области была обнаружена замаскированная в лесополосе огневая точка. После дополнительной разведки было установлено, что на позиции размещена американская гаубица М198.

Расчет беспилотников направил по цели барражирующий боеприпас «Ланцет» и передал координаты артиллерии. Удар БПЛА поразил укрытие, после чего бойцы ВСУ попытались эвакуироваться. При этом артиллерийский расчет 2С5 «Гиацинт-С» уничтожил вражеский пикап точным попаданием 152-миллиметрового снаряда.

Операция была выполнена с использованием одного «Ланцета» и нескольких артснарядов.

1 августа сообщалось, что штурмовую роту 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) уничтожили у Бессаловки в Сумской области.

Ранее в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры.

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