В Воронежской области прозвучал сигнал тревоги

Губернатор Воронежской области Гусев сообщил об угрозе БПЛА над регионом

В Воронежской области возникла угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом губернатор региона Александр Гусев написал в своем Telegram-канале.

«Внимание! Лискинский район, тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал он.

Глава региона порекомендовал населению следить за оповещениями от областного правительства или от МЧС России.

До этого украинский беспилотник попал в дом в селе Некислица Севского района Брянской области, пострадала женщина. В жилье поврежден фасад и остекление.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Запорожской АЭС оценили состояние радиационного фона после атаки ВСУ.