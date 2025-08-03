В Воронеже объявили тревогу в связи с угрозой удара БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронеже объявлена тревога в связи с угрозой удара БПЛА

На территории Воронежа объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области», — написал глава региона.

До этого Гусев сообщил, что в Лискинском районе Воронежской области возникла угроза атаки БПЛА. Губернатор уточнил, что в муниципалитете начали работу системы оповещения.

Накануне дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области. В результате произошедшего пострадавших и повреждений не было, отметил Гусев.

Ранее на Украине выдвинули обвинения губернатору Воронежской области.