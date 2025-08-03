В июле Вооружённые силы (ВС) России показали самые высокие темпы продвижения, чем за весь текущий год. Об этом заявили в Telegram-канале украинского аналитического ресурса Deep State.

По данным портала, в июле российские войска продвинулись на 564 квадратных метров территории. Этот показатель стал наиболее высоким за последний год. Исключением является ноябрь 2024 года, когда ВС РФ заняли 730 квадратных километров территории.

Deep State пишет, что наиболее эффективное продвижение было зафиксировано на новопавловском направлении — 34% от всей территории за месяц. При этом на эту область пришлось 12% всех штурмовых действий, отметили авторы материала. Следом идут Покровское и лиманское направления — 22% и 12% соответственно, следует из материала.

Накануне издание Strategic Culture сообщило, что страны Запада испытывают «сейсмическую панику» из-за падения авторитета на фоне продвижения Вооруженных сил России на Украине. Автор статьи отмечает, что чем дальше продвигается российская армия, тем яснее руководство НАТО и западные лидеры понимают, что их собственный авторитет падает.

Ранее в США назвали «движущейся лавой» наступление ВС России на Украине.