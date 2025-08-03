На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине раскрыли, как глубоко продвинулись российские войска в июле

Deep State: в июле ВС России показали самые высокие темпы продвижения за год
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В июле Вооружённые силы (ВС) России показали самые высокие темпы продвижения, чем за весь текущий год. Об этом заявили в Telegram-канале украинского аналитического ресурса Deep State.

По данным портала, в июле российские войска продвинулись на 564 квадратных метров территории. Этот показатель стал наиболее высоким за последний год. Исключением является ноябрь 2024 года, когда ВС РФ заняли 730 квадратных километров территории.

Deep State пишет, что наиболее эффективное продвижение было зафиксировано на новопавловском направлении — 34% от всей территории за месяц. При этом на эту область пришлось 12% всех штурмовых действий, отметили авторы материала. Следом идут Покровское и лиманское направления — 22% и 12% соответственно, следует из материала.

Накануне издание Strategic Culture сообщило, что страны Запада испытывают «сейсмическую панику» из-за падения авторитета на фоне продвижения Вооруженных сил России на Украине. Автор статьи отмечает, что чем дальше продвигается российская армия, тем яснее руководство НАТО и западные лидеры понимают, что их собственный авторитет падает.

Ранее в США назвали «движущейся лавой» наступление ВС России на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами