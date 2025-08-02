В Липецкой области объявлена воздушная опасность

Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он.

К посту глава региона прикрепил фотографию, на которой предупреждается о желтом уровне воздушной опасности.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили в ночь на 2 августа над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей 112 украинских беспилотников.

В оборонном ведомстве рассказали, что в период с 20:00 мск до 04:40 мск дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 34 БПЛА в Ростовской области, 31 — в Краснодарском крае. Кроме того, 12 дронов были сбиты в Воронежской области, 11 — в Рязанской области, пять БПЛА сбиты в Самарской области.

Кроме того, четыре беспилотника уничтожены в Пензенской области, еще два — в Белгородской области. По одному БПЛА — в Крыму и Липецкой области и еще 11 дронов были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

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