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Страны НАТО будут добровольно жертвовать деньги на оружие Киеву

WSJ: страны НАТО будут добровольно жертвовать деньги на оружие Киеву
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Страны — члены Организации Североатлантического договора (НАТО) планируют добровольно вносить средства на новый счет, предназначенный для закупки американского вооружения для Украины. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления западных чиновников.

В публикации отмечается, что сторонники Киева создадут новый депозитарный счет, чтобы позволить союзникам покупать американское оружие для Украины на миллиарды долларов.

Указывается, что анализ потребностей Украины в вооружении будет осуществляться новым командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским генералом Алексисом Гринкевичем. При этом поставки оружия будут осуществляться после «сопоставления требований Украины с американскими военными нуждами».

В статье говорится, что на начальном этапе реализации инициативы планируется выделить около $10 миллиардов на закупку вооружения.

2 августа издание Strategic Culture сообщило, что в странах Запада наблюдается «сейсмическая паника», вызванная снижением авторитета на фоне успехов Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее экс-премьер Украины рассказал о подготовке НАТО к нападению на РФ.

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