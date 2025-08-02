Российский боец рассказал о применении БПЛА «Черника-2» в Сумской области

Российские войска используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Черника-2» для нанесения точечных ударов по украинским объектам в глубине Сумской области. Об этом рассказал ТАСС военнослужащий отряда специального назначения «Тени» Добровольческого корпуса с позывным «Монах».

По его словам, дистанции, на которых работали военные, составляли свыше 30 км.

«Фронт очень сильно сдвинулся. Мы можем работать глубоко в тыл, уже на территориях Сумской области. У «Черники-2» гораздо больше запас хода, в воздухе получается провисеть 1,5 часа. Можно уйти на высотный эшелон, а это 3000 метров, и находиться там час», — уточнил «Монах».

Он отметил, что ни на одной мультироторной системе это невозможно. Кроме того, у аппарата есть режимы, которые позволяют автоматически удерживать высоту.

По словам военного, развертывание беспилотной авиационной системы занимает считанные минуты.

«Никто не сидит под антеннами и не ждет артналет. Дальность работы позволяет расчету оттянуться на безопасное отдаление от ЛБС. Откидали борта и оперативно уехали», — рассказал «Монах».

«Черника-2» — это современный снайперский комплекс, подытожил военнослужащий.

До этого на Западе заявили, что спутниковые снимки свидетельствуют о значительном расширении производства российских ударных БПЛА «Герань-2» под Елабугой в Татарстане. Журнал Military Watch Magazine отмечает масштаб стройки: возводятся десятки зданий, включая цеха и общежития.

В публикации уточняется, что на площадке ежедневно выпускают более 100 дронов, производство собираются увеличить до 500 единиц в день. При стоимости около $30 тысяч за штуку эти БПЛА представляют экономичное средство для точных ударов.

Ранее появились кадры с последствиями ночной атаки дронов на Киев.