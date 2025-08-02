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Российский боец заявил, что Александро-Калиново в основном обороняли наемники

РИА Новости: до 70% оборонявших Александро-Калиново были наемниками ВСУ
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Alastair Grant/AP

Обороной села Александро-Калиново в Донецкой народной республике (ДНР) по большей части занимались иностранные наемники. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя командира штурмового отряда в составе 10-го гвардейского танкового полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Ротер», пишет РИА Новости.

«В основном это 60–70% наемников, окопавшихся там находилось. Украинцев практически никто не видел из наших бойцов, при стрелковых боях звучала непонятная речь», — отметил военнослужащий.

Как он сказал, штурмовики Вооруженных сил РФ при приближении к населенному пункту думали, что противники разговаривают на украинском языке. Но, когда они подошли ближе, расслышали речь на других языках.

По словам «Ротера», наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) было настолько много, что они могли и не понимать друг друга, так как приехали в зону конфликта «с разных уголков света».

«В основном слышалась речь на английском языке», — добавил мужчина.

2 августа российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль Александро-Калиново в ДНР. В сражениях за село участвовали подразделения группировки войск «Юг».

Ранее министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены бои за Александро-Калиново.

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