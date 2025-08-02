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Российский военный раскрыл подробности о боях за Александро-Калиново в ДНР

ТАСС: за Александро-Калиново в ДНР велась контрвоздушная война беспилотников
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ и украинские формирования вели контрвоздушную войну беспилотников за населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российского военнослужащего с позывным «Ротор».

Мужчина занимает должность заместителя командира отряда «Штурмовой» в составе 10-го гвардейского танкового полка группировки войск «Юг».

Он рассказал, что солдаты ВС РФ заходили в населенный пункт как пешими группами, так и мотогруппами. Некоторые заезжали на танках или боевых машинах пехоты.

«Также бойцы столкнулись с массированной атакой беспилотников. За данный населенный пункт велась не просто контрбатарейная война, а даже контрвоздушная», — сказал «Ротор».

По его словам, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно использовали обычные дроны и гексокоптеры. В том числе речь идет о беспилотниках типа «Баба-Яга» и «Вампир».

2 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что село Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль российских военнослужащих. В сражениях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг».

Ранее солдаты ВС РФ взяли под контроль город Часов Яр в ДНР.

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