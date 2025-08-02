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Белоусов поздравил десантников с их профессиональным праздником

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск
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Министерство обороны РФ

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск. Соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Белоусов напомнил, что история ВДВ началась 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа несколько парашютистов впервые в истории выполнили задачу по десантированию в тыл условного врага и его уничтожение.

Героизм «крылатой пехоты» укреплялся в сражениях Великой Отечественной войны, в Афганистане, Югославии, на Кавказе, в Сирии и во многих других горячих точках, отметил министр. По его словам, и сегодня в ходе специальной военной операции на Украине личный состав ВДВ РФ работает умело и решительно на ключевых участках и направлениях. За проявленные мужество и героизм 99 человек получили звания Героя России.

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечают 2 августа. В этот день в 1930 году под Воронежем впервые в истории СССР во время учений десантировалась на парашютах группа из 12 военных. Эта дата закрепилась в календаре как день рождения ВДВ. В 2025 году этот род войск отмечает 95-летие, голубой берет успели примерить десятки тысяч военнослужащих. Открытки и поздравления с профессиональным праздником для них подготовила «Газета.Ru».

Ранее в Минобороны рассказали о награде одному из соединений ВДВ.

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