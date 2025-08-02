Военные ВДВ, участвовавшие в освобождении Курской области, ведут бои на Сумском направлении

Военнослужащие ВДВ, участвовавшие в освобождении Курской области, ведут тяжелые бои на Сумском направлении. Об этом заявил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский в поздравлении военнослужащих и ветеранов-десантников с 95-й годовщиной образования ВДВ, передает ТАСС.

«Две дивизии, две бригады и полк, участвовавшие в освобождении Курской области, ведут сегодня тяжелейшие бои на Сумском направлении», — сказал он.

По словам Теплинского, новороссийская дивизия наступает на Запорожском направлении, а ивановская воздушно-десантная дивизия завершила взятие Часова Яра.

2 августа министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск.

История этого рода войск началась 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа несколько парашютистов впервые выполнили задачу по десантированию в тыл условного врага и его уничтожение, напомнил глава ведомства.

Ранее Володин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск.