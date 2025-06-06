«Вагнер» возвращается домой»: ЧВК объявила о завершении миссии в Мали

ЧВК «Вагнер», которая находиласяь в Мали с 2022 года, сообщила, что завершила основную миссию и покидает страну. В пресс-службе частной военной компании рассказали, что за 3,5 года силами «вагнеровцев» были ликвидированы «4 главаря террористических объединений, тысячи боевиков и 11 их опорных баз», а также возвращена под контроль правительства Мали захваченная территория, включая крупные региональные центры Кидаль и Анефис. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» завершила основную миссию в Мали и покидает страну. Об этом сообщил Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

«3,5 года оркестранты плечом к плечу с народом Мали сражались против терроризма. <…> Миссия завершена. ЧВК «Вагнер» возвращается домой», — говорится в публикации.

Как сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ЧВК, за все время пребывания в стране сотрудники «Вагнера» в рамках контртеррористических операций ликвидировали «4 главарей террористических объединений, тысячи боевиков и 11 их опорных баз». Кроме этого, захваченная террористами территория, включая крупные региональные центры Кидаль и Анефис, была возвращена под контроль правительства Мали.

Министерство обороны страны, на которое сослались в ЧВК, отметило, что деятельность сотрудников группы «Вагнер» позволила «возобновить работу трех ключевых горнодобывающих предприятий, снизить убытки от незаконной добычи на 47% и обеспечить безопасность транспортных коридоров внутри страны».

«Решив проблему с кризисом безопасности, власти Мали восстанавливают экономику. Миссия завершена в запланированные сроки. Группа «Вагнер» покидает Мали, оставляя после себя стабильную и безопасную обстановку», — добавили в пресс-службе ЧВК.

Что «вагнеровцы» делали в Мали?

Сотрудники ЧВК находились в стране с 2022 года. В их задачи входили борьба с членами террористических радикальных исламских группировок, подготовка малийских военных и защита высокопоставленных чиновников.

Как сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, власти Мали обратились к компании из России из-за того, что Франция решила существенно сократить свой воинский контингент, который находился в стране и должен был бороться с террористами (В 2013 году правительство Мали обратилось к Франции с просьбой провести военную операцию против сепаратистов. Она продолжалась 8 лет, после чего президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская армия не может оставаться в стране, где больше «нет никакой демократической легитимности». 10 июня 2021 года он сообщил, что Париж завершит свою операцию и сократит военный контингент в Мали).

По данным РБК, ЧВК «Вагнер» в Мали обеспечивала безопасность разных структур и месторождений. Вещательная корпорация «Би-би-си» сообщала, что от присутствия «вагнеровцев» в значительной степени зависит внутренняя безопасность страны.

Причастность Украины

В июkе 2024 года также стало известно, что повстанцы из из «Координационного движения Азавад» (CMA) и запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле» разгромили колону «вагнеровцев» в районе населенного пункта Тин-Заутин. ЧВК официально подтвердила гибель бойцов, но не сообщила точное число погибших. СМИ писали, что «по меньшей мере 15 бойцов «Вагнера» были убиты или взяты в плен после нескольких дней боев».

Колонну «вагнеровцев» разгромили в Мали. За кого они там воюют? ГУР Украины сообщило о своей причастности к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали... 24 ноября 12:18

После этого свою причастность к разгрому бойцов «Вагнера» в бою с повстанцами-туарегами в Мали подтвердило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Официальный представитель ведомства Андрей Юсов заявил, что «повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников».

Позже Юсов отказался от своих слов, уточнив в разговоре с Financial Times, что не делал «никаких подобных заявлений». Однако Мали и Нигер все равно обвинили Киев в поддержке международного терроризма и разорвали дипломатические отношения с Украиной.

5 июня портал Bamada также сообщал, что ГУР Украины может быть причастно к подготовке и поддержке террористов в Мали. По данным издания, украинские военные инструкторы поставляют FPV-дроны в Мали через Мавританию, а также обучают боевиков и предоставляют им разведданные. Это делает террористические группировки более мобильными, организованными и смертоносными.

Генеральный штаб Вооруженных сил Мали на фоне этого заявил, что внешние силы оказывают поддержку террористическим группировкам.