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В РФ вернули тела погибших в Мали российских военных

Глава СОМБ Иванов сообщил о возвращении в Россию тел погибших в Мали военных РФ

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Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сообщил агентству ТАСС, что тела россиян, погибших в июле 2024 года в Мали в бою с исламистами, были возвращены в РФ.

«В ночь на 30 сентября 2024 года FAMA (Вооруженные силы Мали. — «Газета.Ru») и российские союзники выдвинулись для того, чтобы вернуть тела своих погибших товарищей, и сегодня исполнили свой долг», — сказал Иванов.

Глава СОМБ назвал возвращение тел военных важной и ответственной миссией, которую обязательно нужно было выполнить. По его словам, погибшие будут захоронены с почестями.

Содружество офицеров за международную безопасность — организация, реализующая контракт по подготовке Вооруженных сил, полиции и жандармерии
Центральноафриканской Республики.

28 июля на севере Мали повстанцы из воинственных племен туарегов нанесли поражение десяткам солдат правительственных войск, а также воевавших на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер».

Ответственность за нападение на колонну ЧВК «Вагнер» взяла джихадистская группировка «Аль-Каида в Исламском Магрибе» («Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России).

Ранее Мали поблагодарила Россию за оперативные поставки вооружений.

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