В США поставили под сомнение движение атомных подлодок к России

Выполнение приказа президента США Дональда Трампа о перемещении двух атомных подводных лодок в «соответствующие регионы», предположительно, ближе к России, невозможно проверить. Об этом пишет газета The New York Times.

Отмечается, что передвижения ядерных подводных лодок относятся к наиболее засекреченным тактическим маневрам Пентагона США, то есть узнать, в действительности ли Трамп распорядился переместить подлодки, скорее всего, будет невозможно.

1 августа Трамп заявил, что отдал приказ передислоцировать две атомные подлодки в «соответствующие районы» в ответ на, как он выразился, провокационные высказывания зампредседателя СБ РФ Дмитрия Медведева на ядерную тематику. Поводом стали заявления российского политика от 28 и 31 июля. Медведев напомнил, что любой ультиматум — путь к войне.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия легко определит местонахождение атомных подлодок США.