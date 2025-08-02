В Госдуме заявили, что Россия легко определит местонахождение атомных подлодок США

Две атомные подводные лодки, которые президент США Дональд Трамп приказал перенаправить «в соответствующие районы», не являются новой угрозой для России, их район базирования станет известен в режиме онлайн. Об этом заявил в интервью ТАСС депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Дислокация военно-морского вооружения США известна, а радиус досягаемости подлодок будет виден онлайн.

Парламентарий напомнил, что Соединенные Штаты со времен СССР разместили на разных уголках мира свои военно-морские базы, авианосцы и подводные лодки. По словам Ивлева, эти базы и их боевые возможности давно известны российской стороне, а места дислокации введены в полетные задания ракет и стратегических бомбардировщиков.

Ивлев также добавил, что Россия всегда готова ответить на подобные угрозы. Депутат Госдумы считает, что заявление Трампа о подлодках может говорить о том, что Вашингтон не выдерживает проверку мирными переговорами по Украине.

1 августа Трамп заявил, что отдал приказ передислоцировать две атомные подлодки в «соответствующие районы» в ответ на, как он выразился, провокационные высказывания зампредседателя СБ РФ Дмитрия Медведева на ядерную тематику. Поводом стали заявления российского политика от 28 и 31 июля. Медведев напомнил, что любой ультиматум — путь к войне.

Ранее Трамп заявил о готовности США к ядерной войне с Россией.