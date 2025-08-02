Ночью в Воронежской области нейтрализовали 12 украинских дронов

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) зафиксировали и нейтрализовали 12 беспилотников на территории шести районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в результате падения обломков уничтоженных БПЛА в одном из районов возник пожар — загорелась кровля нежилого здания. Возгорание оперативно ликвидировали. Кроме того, в результате инцидента оказались повреждены стены и остекление нескольких жилых домов, а также сельхозтехника — трактор и несколько автомобилей. Пострадавших, по информации властей, нет.

Режим непосредственной угрозы удара беспилотников в регионе не вводили, но, как уточнил глава региона, уровень опасности сохраняется. На местах продолжается обследование территории, местные власти готовятся приступить к устранению последствий атаки.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 2 августа российские системы ПВО и РЭБ сбили и подавили 112 украинских БПЛА над территориями нескольких субъектов страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Наиболее массовые атаки были зафиксированы в Ростовской области и Краснодарском крае, где было уничтожено 34 и 31 дрон соответственно.

Ранее украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске.