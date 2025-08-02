В районе станицы Краснодарского края обнаружили фрагменты беспилотника

Фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили на территории Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что обломки дрона упали вечером 1 августа недалеко от станицы Новодеревянковской в Каневском районе. Их нашли на пустыре.

«На месте работают экстренные и оперативные службы», — отмечается в публикации.

Из нее следует, что в результате падения фрагментов беспилотника никто не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

Утром 2 августа в министерстве обороны РФ рассказали, что системы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 112 украинских БПЛА над регионами страны. Атака продолжалась с 20:00 мск 1 августа до 4:40 мск 2 августа.

Наибольшее количество целей — 34 — уничтожили в Ростовской области. В Краснодарском крае перехватили 31 дрон, в Воронежской области — 12, в Рязанской области — 11. Еще пять летательных аппаратов ликвидировали в Самарской области, четыре — в Пензенской области, два — в Белгородской области, по одному — в Липецкой области и Республике Крым. Кроме того, 11 беспилотников нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Самарской области при атаке БПЛА пострадал пожилой мужчина.