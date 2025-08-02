В Ростовской области при атаке беспилотников погиб охранник предприятия

Слюсарь: в Ростовской области при атаке дронов ВСУ погиб охранник предприятия

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области. В результате налета БПЛА погиб охранник одного из предприятий, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, вражеские дроны были уничтожены в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.

Чиновник заявил, что в поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений местного предприятия, огонь был потушен.

«К сожалению, не обошлось без трагедии — скончался сотрудник, который охранял объект», — написал он.

Незадолго до этого губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинские дроны над регионом. Он рассказал, что обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий. Последствия устраняются, отметил глава региона.

2 августа также сообщалось, что беспилотник ВСУ упал перед зданием детского сада в поселке городского типа Анна Воронежской области. В результате повреждения получили здание детсада и детская площадка перед ним.

Ранее украинский беспилотник ранил двух россиян в ДНР.