ВСУ пытаются задержать российские войска на окраинах Купянска

Украинские войска пытаются удержать ВС РФ на северных окраинах Купянска у Московки. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, после падения Московки ВСУ потеряют плацдарм для обороны на севере Купянска и в его окрестностях.

«Бои перейдут городскую черту. В принципе, на некоторых участках это уже происходит: на северо-востоке от Купянска наши войска постоянно пытаются вести маневренные действия. На улице Мичурина уже есть некоторые успехи: порядка 10 домовладений перешли под наш контроль. Здесь ситуация очень динамичная», — поделился Марочко.

До этого он рассказывал, что на юго-западе Юнаковки в Сумской области ВС РФ зачищают лесополосы и отбивают атаки ВСУ.

Кроме того, ВСУ пытаются прорваться через государственную границу на Сумском направлении и закрепиться где-либо на территории России.

Также Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север» сообщал, что подразделения 6-й армии и 44-го армейского корпуса ЛенВО взяли под контроль историческую часть города Волчанска в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Раде ждут «широкого удара» России после краха режима Зеленского.