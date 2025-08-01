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В постпредстве РФ при ООН назвали главную опасность для людей на Украине

Постпредство РФ при ООН: главную опасность для людей на Украине несут ракеты ВСУ
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Reuters

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности организации по Украине заявил, что основную опасность для граждан Украины несут зенитные ракеты ВСУ.

«Именно украинские зенитные ракеты представляют основную опасность для гражданского населения этой страны. И украинцы это прекрасно знают, открыто комментируя эти ситуации. От прямых российских ударов гражданское население не страдает», — поделился Полянский.

Он пояснил, что киевские власти заинтересованы в том, чтобы «выдать подобные спровоцированные им ситуации за якобы целенаправленные российские удары».

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») сообщал, что российские ударные дроны-камикадзе «Герань-3» ночью 1 августа поразили промышленные объекты в Киевской области.

В ночь на 31 июля жители Киева сняли на видео момент удара Вооруженных сил России по военным объектам Украины. На одном из видео слышна объявленная в украинской столице воздушная тревога, затем последовал взрыв и яркая вспышка. На других кадрах можно увидеть последствия удара — пожар, который разгорелся на объекте после атаки армии России. Еще на одном видео очевидцы сняли сразу несколько ударов: в небе подряд загорелись пять ярких вспышек.

Ранее в Киеве сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры после взрывов.

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