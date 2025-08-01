В Таганроге ликвидируют обломки сбитых беспилотников

Оперативные службы ликвидируют упавшие в Таганроге обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказала мэр города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, в ночь на 1 августа над акваторией Таганрогского залива работали средства противовоздушной обороны. В результате атаки город не получил повреждения.

«Обращаюсь к вам, дорогие таганрожцы, в случае обнаружения фрагментов сбитых БПЛА — звоните в 112. Не подходите, не трогайте руками ни в коем случае», — указала мэр.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил, что ночью были отражены атаки в Таганроге, Новошахтинске, а также в Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Мясниковском районах.

По словам главы региона, в результате падения обломков есть повреждения в некоторых городах. Так, в Новошахтинске были выбиты стекла в частном доме многодетной семьи по улице Октябрьской. Кроме того, в крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты беспилотника.

Ранее в Ростовской области ночью случился пожар на ж/д станции после атаки БПЛА.