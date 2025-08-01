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В НАТО разрабатывают новый механизм поставки вооружения Киеву

Reuters: НАТО работает над новым механизмом поставок оружия Украине
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Matt Rourke/AP

Североатлантический альянс работает над новым механизмом поставок оружия Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, новый механизм поставок будет основан на закупках американского оружия из так называемого списка приоритетных потребностей ВСУ.

Как отметил один из собеседников агентства, украинские власти должны составить перечень приоритетного для него вооружения и разделить его на партии по $500 млн. После союзники по НАТО вместе с генеральным секретарем организации Марком Рютте решат, откуда будут выделены средства. Таким образом альянс сможет предоставить Украине оружие на сумму $10 млрд.

В настоящее время идет обсуждение поставок как минимум одной партии оружия для ВСУ.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала основные принципы соглашений с США по поставкам оружия.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. Американский лидер не назвал точное количество машин, которые он собирается предоставить Киеву, и в то же время предупредил, что Европейский союз должен будет возместить Вашингтону их стоимость.

Ранее Зеленский рассказал о «многоуровневой» договоренности по поставкам ЗРК Patriot.

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