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В Курской области обнаружили останки военнослужащего Шульца

«Северный ветер»: в Курской области обнаружены останки солдата ВСУ Шульца
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В приграничной зоне Курской области обнаружены останки украинского военнослужащего Виталия Шульца. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Находка сделана инженерными подразделениями при разминировании у села Погребки — района, где ранее велись бои с 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ.

«Тело будет передано украинской стороне после экспертизы», — указано в источнике.

Личность установлена по жетону: Шульц Виталий Викторович. Это не первая подобная находка — работы по очистке территории продолжаются.

26 июля сообщалось, что командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область 72-й батальон 101-й отдельной бригады территориальной обороны из Хуста в Закарпатье. Ранее это подразделение участвовало в нападении на курскую Суджу, затем в боях за Басовку.

До этого в силовых структурах РФ сообщили, что командование украинской армии перебросило в Сумскую область новое спецподразделение главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО), имеющее на вооружении роботизированные комплексы.

Ранее на Украине автомобиль забросило на дерево после удара ВС РФ.

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