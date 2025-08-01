Росавиация показала, как в небе могут использоваться беспилотники

Росавиация опубликовала изображение классификации воздушного пространства, на котором продемонстрирована структура «неба» и как там могут использоваться беспилотники.

1 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в правила использования воздушного пространства, которое ввело новый класс воздушного пространства H («эйч») для беспилотников.

В нижней части картинки, опубликованной Росавацией, показан отдельный класс H. Он охватывает высоту до 150 метров над землей или водой. Для малых БПЛА с весом до 30кг план полетов не нужен на высотах до 150 метров при визуальной видимости.

«Появление класса H повысит масштабы использования этих летательных аппаратов, так как регулярность их полетов теперь может существенно вырасти, а цена летного часа снизиться», — сказал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Он добавил, что перед маркетплейсами открывается возможность для эффективного внедрения дронов в свою логистику.

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