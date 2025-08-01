Российские войска ударили по базе ВСУ в Очакове

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар высокоточным оружием по украинской базе в Очакове. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу «Россия 24».

«На этой неделе наши военные нанесли удары высокоточным оружием и вывели из строя ту базу, на которой готовились боевики для заброски на Тендровскую и Кинбурнскую косы», — сказал он.

Также Сальдо отметил, что все больше и больше военных в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это уже не украинские военнослужащие. Увеличивается число наемников, которые приезжают и восполняют нехватку людей в украинской армии.

До этого губернатор рассказал, что в ночь на 28 июля украинские войска снова пытались высадиться на Тендровской косе. Российские военные заметили четыре вражеских катера и тут же открыли по ним огонь.

После провала высадки десант ВСУ откатился в сторону Одессы. По словам Сальдо, украинские военные понесли ощутимые потери.

Ранее стало известно, что ВСУ вынашивают идеи масштабного десанта в Херсонской области.